Денис Жабкин: Автобусы и маршрутки в Саратове 2006 года

Давайте перенесемся с вами в Саратов 2006 года. Это было совсем недавно.

Помню, как снимал каждый кадр на свой первый тогда еще телефон Siemens CX70 со встроенной камерой 0,3 Мп.

Уже 20 лет прошло? Не может быть! Я же все фотографии 2006 года, которых у меня чуть менее тысячи, помню каждую и обстоятельства съёмок! Но сегодня не об этом…

Помните ли вы маршрутки тех лет, которые заполонили саратовские улицы?

Тогда это были уже ГАЗели первых двух моделей (я помню ещё РАФики). В те годы маршрутчиков обязали делать единое оформление — оклейку жёлтыми наклейками с конечными пунктами, значком такси, а на крыше — световой короб с дублированием маршрута. Помню, как гости из Москвы восхищались этим фактом: у них маршрутки оформлялись, кто во что горазд.

Стоимость проезда равнялась 6 рублям. Внутри допускалось только сидеть, на остановках могли остановить милицейские (тогда ещё милиция была) и оштрафовать водителя за стоячих. Стоять внутри, правда, было невыносимо — очень низкий потолок и отсутствие места, но многие пассажиры уговаривали водителя взять стоя, т.к. в часы пик в маршрутки можно было втиснуться сидя, лишь отстояв очередь на конечной. И тогда, при проезде мест, где могла дежурить милиция, водитель кричал: «Так, садитесь, пригнитесь!». И все послушно садились на пол, пригибая голову, что не видно было лишних пассажиров в салоне.

Двери открывались вручную. Поездка сопровождалась постоянно играющей громкой музыкой, отражающей музыкальные вкусы водителя. Чаще всего это был шансон. Если повезёт, то какое-то более попсовое радио.

Характерной чертой того времени было оформление салона автобусов и маршруток объявлениями. От классических «Остановок тут и здеся нет» и «Место для удара головой» до самых необычных.

Фото автора