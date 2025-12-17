Деприватизация: Саратовские ДК «Строитель» и кинотеатр «Космос» хотят вернуть государству

В Саратовской областной думе создана рабочая группа по выявлению приватизированных объектов, которые могут быть возвращены в государственную или муниципальную собственность.

Спикер думы Алексей Антонов поручил собрать и проверить информацию из всех районов на предмет законности проведённых приватизаций, уделив особое внимание бывшим социальным объектам.

Акцент будет сделан на объектах, которые после перехода в частные руки пришли в упадок и утратили свою общественную значимость. В качестве примеров депутаты привели заброшенный Дворец культуры «Строитель» в Энгельсе и разрушающийся бывший кинотеатр «Космос» в городе Балаково.

Заседание рабочей группы с участием надзорных органов запланировано на следующую неделю для определения дальнейших действий.

Ольга Сергеева