Саратовцам рассказали, где получить бесплатные подарки к Новому году

В некоторых регионах семьи с детьми могут получить бесплатные новогодние подарки от соцзащиты.
Состав подарка, список льготных категорий получателей и условия выдачи — на усмотрение регионов. Об этом напомнили Госуслуги.
Кто может получить бесплатные подарки
Обычно подарки к Новому году выделяются детям до 14 лет:
▪️ из многодетных семей
▪️ из малоимущих семей
▪️ с инвалидностью или ограниченными возможностями
▪️ сиротам или оставшимся без попечения родителей
▪️ чьи родители с инвалидностью или участвуют в СВО
▪️ победители олимпиад и спортивных состязаний высокого уровня
Что может входить в подарок
▪️ Сладости и фрукты
▪️ Игрушки и развивающие игры
▪️ Билеты на новогодние представления
▪️ Сувениры: календари, значки, наклейки
В каждом муниципалитете может быть свой подарочный набор.
Как получить подарок
В некоторых регионах ничего делать не нужно. Сотрудники соцзащиты сами звонят и приглашают забрать подарок — у них есть сведения о принадлежности семьи к льготной категории.
В других регионах нужно обратиться в орган соцзащиты и приложить документы, подтверждающие право на льготу. Например, удостоверение многодетной семьи или справку об инвалидности.
Позвоните в соцзащиту по месту жительства и уточните условия получения подарка — может быть ограничение по срокам.
Где еще получить бесплатные подарки
▪️ через «Елку желаний» — успейте отправить желание ребенка до 20 декабря
▪️ у работодателя или в профсоюзе — если это предусмотрено в конкретной организации
Подготовила Ольга Сергеева