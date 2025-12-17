Саратовцам рассказали, где получить бесплатные подарки к Новому году

В некоторых регионах семьи с детьми могут получить бесплатные новогодние подарки от соцзащиты.

Состав подарка, список льготных категорий получателей и условия выдачи — на усмотрение регионов. Об этом напомнили Госуслуги.

Кто может получить бесплатные подарки

Обычно подарки к Новому году выделяются детям до 14 лет:

▪️ из многодетных семей

▪️ из малоимущих семей

▪️ с инвалидностью или ограниченными возможностями

▪️ сиротам или оставшимся без попечения родителей

▪️ чьи родители с инвалидностью или участвуют в СВО

▪️ победители олимпиад и спортивных состязаний высокого уровня

Что может входить в подарок

▪️ Сладости и фрукты

▪️ Игрушки и развивающие игры

▪️ Билеты на новогодние представления

▪️ Сувениры: календари, значки, наклейки

В каждом муниципалитете может быть свой подарочный набор.

Как получить подарок

В некоторых регионах ничего делать не нужно. Сотрудники соцзащиты сами звонят и приглашают забрать подарок — у них есть сведения о принадлежности семьи к льготной категории.

В других регионах нужно обратиться в орган соцзащиты и приложить документы, подтверждающие право на льготу. Например, удостоверение многодетной семьи или справку об инвалидности.

Позвоните в соцзащиту по месту жительства и уточните условия получения подарка — может быть ограничение по срокам.

Где еще получить бесплатные подарки

▪️ через «Елку желаний» — успейте отправить желание ребенка до 20 декабря

▪️ у работодателя или в профсоюзе — если это предусмотрено в конкретной организации

Подготовила Ольга Сергеева