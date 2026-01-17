Депутат Артем Чеботарев покидает «Справедливую Россию»

Чемпион и ветеран СВО намерен покинуть фракцию партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Информацию об этом 16 января со ссылкой на самого Артема Чеботарева опубликовало издание «Коммерсант».

По данным источника, причиной решения стал внутренний конфликт в партии. Чеботарев не согласен с политикой федерального руководства «СР», которое, по его мнению, активно продвигает по карьерной лестнице его коллегу — депутата Вячеслава Калинина.

Чеботарев считает, что такой подход противоречит курсу на обновление элит, в рамках которого приоритет должен отдаваться участникам специальной военной операции. Сам Чеботарев является участником СВО, тогда как Калинин, по его оценке, представляет сейчас больше бизнес-сообщество.

При этом в официальной биографии Калинина указано, что он с 1996 по 2015 год проходил службу во внутренних войсках МВД России и является ветераном боевых действий.

Партия «Справедливая Россия» уже рекомендовала новым руководителем на предстоящей конференции Вячеслава Калинина.

Ольга Сергеева