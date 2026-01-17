Крещенские морозы до -32°С ожидаются в Саратовской области

МЧС предупреждает саратовцев о сильных морозах в регионе.

В ближайшие дни на территории Саратовской области прогнозируются экстремально низкие температуры. Об этом сообщает региональное управление МЧС России, распространившее соответствующее экстренное уведомление.

Согласно штормовому предупреждению, в ночные и утренние часы 18 и 19 января 2026 года в большинстве районов области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха от -25°С до -32°С.

Спасатели рекомендуют жителям региона быть предельно внимательными и заранее проверить исправность систем отопления в домах и автомобилях. В период аномальных холодов также стоит ограничить длительное пребывание на открытом воздухе во избежание переохлаждения и обморожения.

Алиса Эай