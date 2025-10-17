Депутат Буланов предложил механизм изъятия в пользу государства неиспользуемого имущества

Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Денис Буланов выступил с законодательной инициативой, которая позволит изымать в пользу государства имущество, применяемое не по назначению.

Свое предложение он озвучил 16 октября в ходе заседания регионального парламента.

Яркой иллюстрацией проблемы для него стала территория завода «Карат» в Саратове. Буланов полагает, что этот объект рискует оставаться в запустении еще как минимум десятилетие, хотя его потенциал можно направить на благоустройство и развитие города.

Для решения подобных ситуаций депутат видит два пути: конфискацию объектов, эксплуатируемых с нарушениями, либо их выкуп с возмещением стоимости прежним собственникам. Выбор оптимального подхода, по оценке Буланова, будет определяться комплексом политических решений.

Наталья Мерайеф