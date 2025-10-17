Саратовская семья Лигай удостоена государственной награды за воспитание пятерых детей

Известные в Саратове многодетные родители Елена и Юрий Лигай получили медаль ордена «Родительская слава».

Награду им присвоил указом президент России Владимир Путин. Эта государственная награда служит признанием больших заслуг в укреплении семьи и образцовом воспитании детей.

В семье Лигай растет пятеро детей, а главными принципами их жизни стали уважение друг к другу, готовность прийти на помощь и любовь к труду. Юрий Олегович работает в службе судебных приставов, достигает успехов в спорте и является участником гуманитарных миссий. Елена Леонидовна, по образованию учитель английского, посвятила себя семье и принимает живое участие в школьных делах.

Дети в семье Лигай всесторонне развиваются, проявляя себя в творчестве и спорте, а также регулярно участвуя в различных конкурсах. Родители много внимания уделяют общим занятиям, устраивают развивающие игры и творческие встречи, помогающие каждому ребенку продемонстрировать свои уникальные способности.

