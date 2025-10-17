Саратовский завод заместил импортные гидравлические компоненты для сельхозтехники

В Саратове на практике демонстрируется реализация политики импортозамещения.

Предприятие «Саратовдизельаппарат» целенаправленно переориентируется на сотрудничество с отечественными поставщиками, осуществляя замену зарубежных гидравлических компонентов на продукцию российского производства. Одним из последних достижений осени стало освоение выпуска двухстороннего тормозного клапана, предназначенного для сельскохозяйственных сеялок.

Согласно данным Министерства промышленности и энергетики региона, начиная с 2023 года, компания разработала и внедрила в производственный цикл 18 новых видов гидравлических компонентов для прицепной техники. В ассортименте появились такие изделия, как распределители потока, обратные клапаны и клапаны маркера.

Как отмечается в ведомстве, для «Саратовдизельаппарата» импортозамещение трансформировалось из тактической меры в долгосрочную стратегию развития, открывающую доступ к новым рыночным сегментам.

Ольга Сергеева