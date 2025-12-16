Депутат Буланов призвал поднять зарплату педагогам до 2-х МРОТ

Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Денис Буланов прокомментировал ситуацию с зарплатами учителей.

Саратовский коммунист назвал отсылку министра просвещения РФ Сергея Кравцова о разной оплате педагогов в разных школах к «отголоскам 90‑х» попыткой снять ответственность.

Буланов подчеркнул, что система оплаты труда педагогов формировалась федеральной властью, и именно она обязана её исправить. Позиция КПРФ заключается в том, чтобы отказаться от перекладывания вопроса на регионы и «стимулирующие» выплаты.

«Хватит лотереи и зависимости от директора. Наше предложение – установить базовую ставку учителя не ниже двух МРОТ, чтобы можно было достойно жить на одну ставку. Это и есть реальный ответ на проблему: единая федеральная гарантия», – заявил парламентарий.

Он призвал начать с главного – закрепить достойный оклад и прозрачные правила, а не годами объяснять бедность учителя историей 30-летней давности.

Ольга Сергеева