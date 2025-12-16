Из горящей девятиэтажки в Саратове спасатели эвакуировали 17 человек

В Саратове произошло возгорание в многоквартирном доме. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в Заводском районе, на улице Ростовской, поступило на пульт дежурных 15 декабря в 16:51. Как установили прибывшие спасатели, очаг возгорания находился в одной из квартир на четвёртом этаже. Огнём была повреждена площадь в 10 квадратных метров.

На место происшествия выехали три расчёта пожарно-спасательных подразделений. С помощью специального оборудования сотрудники МЧС организовали эвакуацию людей из задымлённого подъезда. Всего на улицу было выведено семнадцать жильцов. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Для установления всех обстоятельств произошедшего специалисты МЧС России начнут служебную проверку.

Ольга Сергеева