Депутат Саратовской облдумы высказался о топливном кризисе и штрафах за очереди на АЗС

Депутат заксобрания Денис Буланов направил официальное обращение на имя начальника регионального ГУ МВД Николая Ситникова.

Поводом для запроса стали многочисленные жалобы граждан, которые получили административные штрафы за вынужденную остановку в неположенном месте.

Как следует из обращения, водители были вынуждены стоять в многочасовых очередях на автозаправочных станциях из-за дефицита топлива. По мнению депутата, несправедливо наказывать рядовых граждан, которые оказались заложниками ситуации, возникшей по системным причинам.

В своём письме Денис Буланов предложил руководству МВД:

аннулировать уже выписанные постановления о штрафах;

не применять административные санкции к водителям, чьи нарушения напрямую связаны с очередями на АЗС.

Парламентарий просит правоохранительные органы проявить лояльность к населению в условиях топливного кризиса.

Ольга Сергеева