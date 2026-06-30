В Саратове экс-сожитель угрожал экс-возлюбленной убить ее граблями

В посёлке Тепличный Саратовской области 54-летний мужчина был задержан полицией после угроз своей бывшей спутнице жизни.

Инцидент произошёл 25 июня в её жилище.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, между экс-сожителями произошёл конфликт. Разгневанный мужчина, заподозривший женщину в новых отношениях, схватил садовый инвентарь — грабли — и начал угрожать ей убийством, размахивая садовым инструментом.

Потерпевшая обратилась в отделение полиции. Благодаря оперативным действиям участкового уполномоченного, подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. Выяснилось, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему запрещено покидать место жительства и предписано вести себя соответствующим образом до окончания следствия.

Ольга Сергеева