Ночью в Саратовской области школьники перевернулись на мопеде

12-летний водитель перевернул мопед с 11-летним пассажиром.

В ночь на 28 июня в городе Калининске Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Около 01:10 в районе дома № 302 по улице Ленина перевернулся мопед марки «Рейсер».

По информации региональной Госавтоинспекции, за рулём транспортного средства находился 12-летний подросток, а в качестве пассажира с ним ехал 11-летний школьник. Оба ребёнка были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая законность управления мопедом водителем в столь юном возрасте.

Ольга Сергеева