Депутат ГД Панков считает проблему пальмового масла наболевшей

Госдума поддержала обращение в Правительство РФ по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов.

Как отметил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV», это важно и для нашего региона.

«Госдума сегодня поддержала обращение к кабмину о запрете пальмового масла в пищевых продуктах. В том числе, в детском питании. Производимая в стране продукция должна быть безопасной для здоровья взрослых и детей.

Отмечу, для нашей области этот вопрос наболевший. По ввозу пальмового масла она долго была в лидерах. Проверки выявляют его в местных консервах, в кондитерских и колбасных изделиях. Даже в продукции, попадавшей в школьные буфеты и детсады. Пальмовое масло активно используется при производстве молочного фальсификата. А это не только вред здоровью людей, но и обман покупателей.

Госдума предлагает кабмину представить позицию по ряду вопросов. В том числе, по запрету закупок продуктов с пальмовым маслом для образовательных учреждений, детсадов, летних лагерей. По ограничению его использования при производстве продукции. И по введению акцизов и повышению пошлин», — пишет Николай Панков.