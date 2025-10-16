Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» в ПИУ РАНХиГС

14 октября 2025 года Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стал региональной площадкой IX общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Участие в диктанте приняли более 250 студентов и 30 школьников города Саратова.

Цель мероприятия – повышение экономической грамотности населения; развитие интеллектуального потенциала, эрудиции, экономической образованности молодежи; наращивание экономических знаний, необходимых для принятия решений в повседневной экономической жизни; оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации. В этом году тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Модератор региональной площадки декан факультета экономики и управления ПИУ РАНХиГС Светлана Родионова отметила, что «Экономический диктант» – это замечательная акция, которая позволяет каждому участнику оценить свои знания в области экономики, а также самостоятельно углубиться в интересующие вопросы. Это позволяет использовать экономические знания в повседневной жизни.

Для школьников также были организованы деловые игры, в частности игра «Инвестор», которую провела заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения Александра Рындина. Участникам игры предлагалось заработать капитал, продавая определенный товар (установить цену, выбрать стратегию в продаже и инвестициях). Будущие абитуриенты показали понимание рыночных процессов и продемонстрировали хороший уровень экономической грамотности.

Многие участники акции показали отличные результаты, набрав 90 и более баллов, став победителями диктанта. Так, три студентки факультета государственного и муниципального управления Института Полина Дюнова, Ольга Понкратова и Полина Хватова получили дипломы победителей Всероссийского экономического диктанта. Высокие результаты участников подтверждают важность проведения таких просветительских акций в формировании экономической культуры среди молодежи.