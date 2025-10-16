Роман Бусаргин: Возвращаемся из рабочей поездки в Луганскую Народную Республику

Возвращаемся с коллегами из рабочей поездки в Луганскую Народную Республику. Здесь находится Сватовский район, над которым Саратовская область взяла шефство в 2022 году. Поддерживаем жителей района, отправляя гуманитарные грузы, помогая восстанавливать здесь объекты здравоохранения, образования, ЖКХ, дорожной инфраструктуры, парки и мемориальные комплексы.

Здравоохранение:

Около 16 000 жителей Сватовского района, из них больше 1500 детей, осмотрели саратовские врачи. Они провели более 8 000 различных исследований, 35 операций, в больницы передали около 3 000 единиц медицинских инструментов и расходных материалов.

В селе Мостки построено здание врачебной амбулатории, старое было уничтожено ракетным ударом ВСУ.

В конце прошлого года ввели в эксплуатацию модульное здание общетерапевтического и педиатрического отделений Сватовской центральной районной больницы, которое было разрушено после вражеских атак. Завершено строительство пристройки к корпусу учреждения.

Образование:

В школе села Мостки реконструирована система отопления, установлена современная газовая котельная.

В детском саду села Гончаровка отремонтирована крыша, заменено котельное оборудование и модернизирована система отопления.

В школе № 8 в Сватово отремонтировали систему отопления, пищеблок и медицинский кабинет.

В детских лагерях Саратовской области отдохнули 1024 сватовских школьника.

Культура и спорт:

Коллективу Дома Культуры «Сватово-Лучка» передано различное оборудование, сценические костюмы.

Учащимся детско-юношеской спортивной школы привезли инвентарь, а в здании школы заменили поврежденные во время обстрелов окна.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне капитально отремонтировали «Мемориал Славы, Памяти и скорби» в Сватово. На русский язык перевели тексты на гранитных плитах, восстановили скульптуру воина, смонтировали подсветку комплекса.

ЖКХ и благоустройство:

Наши строители, сотрудники коммунальных служб и службы спасения восстанавливают жилые дома и инфраструктуру, ремонтируют дороги, которые были разрушены в результате прилетов вражеских снарядов.

Наши волонтеры с 2022 года собрали и отправили в Сватовский район более 800 тонн гуманитарного груза.

Сватово и его окрестности постепенно восстанавливаются и возвращаются к мирной жизни. Это замечают в первую очередь люди.

Выражаю слова благодарности всем, кто не остается равнодушным и помогает нашим соотечественникам.