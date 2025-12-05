Панков: Медработники Балаковского района скоро получат служебное жилье

Новый дом на 150 квартир построен в городе Балаково по проекту Вячеслава Володина.

Пообщался с будущими новоселами — студентами и ординаторами, которые планируют остаться работать в районе. Для них жилье один из ключевых факторов при выборе места работы.

Дом расположен в развитом микрорайоне. Квартиры просторные, территория благоустроена с современными детскими площадками. Рядом крупные медучреждения — все в шаговой доступности. Также обсудили запуск нового автобусного маршрута для удобства жителей.

Отмечу, в районе нехватка специалистов. Свободны более 100 вакансий. Служебное жилье позволит району привлекать кадры. От этого зависит качество оказания медпомощи людям.

Скажу и другое, к врачам в Балаково приезжают и с близлежащих районов. Поэтому местной власти важно более эффективно привлекать сюда медработников различных специальностей.

Напомню, дома для медиков по проекту Володина построены в Хвалынске, Вольске, Базарном Карабулаке, Петровске и Саратове.