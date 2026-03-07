Праздничные выходные в Саратове пройдут со снежными осадками в марте

Синоптики предупредили жителей Саратовской области о резкой смене погоды на праздниках.

Наступающие выходные в регионе пройдут под знаком циклона: ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, туман, гололед и сильная гололедица. Прогноз на 7–9 марта опубликовал областной Гидрометцентр.

В субботу, 7 марта, ночью температура опустится до −7…−12 градусов, днем будет немного теплее: −2…−7°. В воскресенье, 8 марта, воздух прогреется до −8…+1°. А уже в понедельник, 9 марта, вновь похолодает: ночью столбики термометров покажут от −8 до −20 градусов.

Ветер усилится до 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 20 м/с. Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно осторожными из-за непогоды.

Ольга Сергеева