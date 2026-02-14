Роман Грибов заявил о защите чести и достоинства депутатов

Депутат Саратовской областной Думы Роман Грибов — о ситуации с распродажей социальных объектов в Балашове:

— Не знаю в каком состоянии была написана статейка про депутатов в малоизвестном, широкой публике издании, но правовую оценку этот материал точно получит.

В статье автор попытался оскорбить депутата Государственной Думы и представителей областного парламента, среди которых участник СВО, видимо забыв, что они находятся при исполнении своих обязанностей.

Да, депутаты действительно служат, но в интересах людей, которые проголосовали за них на выборах. И мы будем продолжать защищать интересы людей.

А вот чьи интересы защищает данный персонаж, которой мнит себя журналистом? Считаю необходимым обратиться с заявлением в правоохранительные органы! Считаю неприемлемым использование подобных выражений в отношении депутатов государственной и областной Думы!