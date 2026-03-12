Депутат из Саратова призвал бороться с ростом цен путем снижения налогов

Саратовский депутат поддержал борьбу с ростом цен через жесткий госконтроль.

Заместитель председателя комитета по делам ветеранов облдумы Вячеслав Калинин выступил с критикой нового ГОСТа на продукты питания. По его мнению, борьба с ростом цен должна идти не за счет снижения качества продуктов, а через усиление контроля за спекулянтами.

Калинин поддержал позицию лидера партии Сергея Миронова, который раскритиковал новые стандарты на хлеб и творог. ГОСТ теперь разрешает выпуск буханок легче 500 граммов, а в твороге снижена норма белка и увеличено содержание воды.

Партия предлагает три конкретные меры для удешевления продуктов: снизить НДС до 5%, ограничить торговую наценку 15% от цены производителя и поддержать малые хозяйства, дав им доступ к розничным продажам.

«Продукты и товары первой необходимости должны быть доступны каждому россиянину. Назрела необходимость жесткого госконтроля за ценообразованием», — подчеркнул Калинин.

Ольга Сергеева