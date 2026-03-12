Названы новые имена трагически погибших на фронте военных из Саратовской области

В Саратовской области простились с четырьмя бойцами, погибшими в зоне СВО.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции оборвались жизни еще четырех жителей региона. Траурная весть пришла в несколько районов области.

В Марксовском районе прощаются с Каримом Гроссом. Балаково потерял сразу двоих защитников — Александра Шлепкина и Станислава Шамина. В Энгельсском районе не дождались домой Максота Саркулова.

Губернатор Саратовской области совместно с главами муниципалитетов выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих героев.

Ольга Сергеева