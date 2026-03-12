Саратовский музей Радищева застрахует знаменитый шедевр Репина «Не ждали» на 1,1 млн рублей

Радищевский музей готовится принять масштабный выставочный проект, посвященный картине Ильи Репина «Не ждали».

В экспозицию войдут не только полотно, но и графика, а также исторические артефакты. Чтобы обезопасить уникальные экспонаты, учреждение заключило страховой контракт стоимостью 1,1 миллиона рублей.

Договор покрывает все риски с 13 апреля по 28 августа 2026 года — от момента демонтажа работ в столице до возвращения в постоянную экспозицию. Страховка защищает каждый этап: транспортировку, временное хранение и сам показ.

Логистика уже продумана до мелочей. Картины и ценные предметы доставят из Москвы (Лаврушинский переулок) спецтранспортом в сопровождении вооруженной охраны. Основная экспозиция развернется в Саратове с 24 апреля по 16 августа. После завершения выставки ценности тем же маршрутом вернутся обратно.

Ольга Сергеева