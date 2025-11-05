Трюфельная сенсация: ученый опроверг находку деликатеса под Саратовом

В Саратовской области разгорелся спор вокруг необычной грибной находки.

Жители села Колки в Петровском районе Саратовской области собрали несколько десятков подземных грибов, приняв их за дорогостоящие черные трюфели.

Глава Петровского района Максим Калядин поддержал это предположение, сообщив о «сенсационном урожае» в соцсетях.

Однако ученый-миколог Михаил Вишневский опроверг эту информацию.

Эксперт идентифицировал грибы как меланогастеры сомнительные — безвкусные или со слабым чесночным вкусом, и не представляющие гастрономической ценности. Причем, они условно съедобные. В пищу по желанию употребляют только молодые экземпляры, старые могут быть ядовиты.

Вишневский также добавил, что климатические условия региона непригодны для произрастания настоящих трюфелей, поэтому их находки здесь исключены.

Ольга Сергеева