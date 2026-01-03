Депутат Калинин передал в дар библиотеке Саратовского института Росгвардии Книги Памяти

В Саратове состоялась рабочая встреча депутата областной думы от «Справедливой России», зампредседателя комитета по делам ветеранов Вячеслава Калинина с заместителем председателя Совета ветеранов СВКИ ВНГ РФ Павлом Ершовым.

На мероприятии стороны обсудили планы по военно-патриотическому воспитанию и совместную программу мероприятий на 2026 год.

Важной частью встречи стала передача в дар библиотеке института 41 и 42 томов Книги Памяти Саратовской области, содержащих сведения о погибших участниках СВО. Эти издания будут использоваться для проведения Уроков Мужества и патриотических занятий с курсантами.

«Наш долг — помнить и чтить подвиги земляков, отдавших жизни за Отечество», — отметил Вячеслав Калинин.

Добавим, что медиахолдинг «Ветеранские вести», возглавляемый депутатом, принимал активное участие в подготовке этих томов Книги Памяти.

Ольга Сергеева