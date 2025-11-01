Депутат Калинин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

1 ноября ежегодно в России отмечают День судебного пристава.

С профессиональным праздником сотрудников саратовского УФСПП поздравил депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

«Уважаемые сотрудники службы судебных приставов!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Верность призванию, корректность и выдержка – главные качества, которые отличают сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

Ваша служба является одним из важнейших государственных институтов, от эффективности которого напрямую зависит качество правосудия, защита прав как интересов государства, так и всех наших граждан.

Особые слова признательности – ветеранам службы, заложившим крепкие традиции.

Выражаю вам глубокую благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность выбранному делу.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного тепла, неиссякаемой энергии и оптимизма!» — сказал Вячеслав Калинин.