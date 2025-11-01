Деревья высадили на территории нового онкологического диспансера в Саратове

Более 100 растений — различных деревьев и кустарников высадили в заранее завезенный плодородный грунт на обширной территории нового Клинического онкологического диспансера на улице Шехурдина.

Как сообщает областной минздрав, для этого было предварительно выполнено грейдирование территории, в дальнейших планах – обустройство автоматической системы полива, которая будет регулярно снабжать влагой растения без ручного вмешательства.

«В ближайшее время территория возле нового онкодиспансера, преобразится. Современное лечебное учреждение на уровне федеральных центров, ни в чем не уступающее им по оснащенности медицинским оборудованием, обретет комфортные места отдыха, зеленые дворики, все это позволит пациентам переносить лечение более комфортно, скрасит пребывание в лечебном учреждении. К тому же, это станет вкладом в общее дело озеленения города», — поделился министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Напомним, строительство онкоцентра велось по инициативе и поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Активное благоустройство прилегающей территории началось по поручению губернатора Романа Бусаргина. Одновременно с этим, ведется организационная работа по обустройству тротуара, обеспечивающего комфортный и безопасный доступ к Клиническому онкологическому центру.

Подготовила Ольга Сергеева