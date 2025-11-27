Депутат Калинин принял участие в заседании Совета по делам ветеранов в Госдуме

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), член Общественного совета при Министерстве обороны России, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин принял участие в заседании Совета по делам ветеранов при председателе партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергее Миронове.

Мероприятие было посвящено совершенствованию форм и методов патриотического воспитания молодежи и взаимодействия с участниками специальной военной операции.

В ходе заседания обсуждались методы патриотического воспитания, распоряжение Правительства РФ об утверждении комплекса мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи страны и распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии молодёжной политики, работа ветеранских организаций в регионах, помощь фронту.

«Обсудили с коллегами важные вопросы, касающиеся патриотического воспитания молодёжи, поддержки участников, ветеранов СВО, членов их семей. Партия СР во главе с председателем Сергеем Мироновым твердым и уверенным курсом идет вперед, проводя плодотворную работу на благо Отечества», — подчеркнул Вячеслав Калинин.