Депутат Мария Усова: От нового омбудсмена ожидаем открытости для граждан

Парламентарий подвела итоги заседания Саратовской облдумы.

Региональный парламент 22 апреля принял сразу несколько социально значимых решений — от назначения нового омбудсмена до реальных денег для молодых родителей.

Итогами заседания в эксклюзивном комментарии поделилась депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России» и генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.

Главным кадровым решением стало избрание Ольги Николайченко на пост Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. Её кандидатуру единогласно поддержала фракция «Единая Россия».

«От нового омбудсмена ожидаем открытости для граждан и профессионального подхода к решению возникающих у людей проблем», — заявила Усова, подчеркнув, что диалог между властью и обществом теперь должен выйти на новый уровень.

Самой долгожданной мерой поддержки Усова назвала сразу две новые выплаты для семей с детьми. Во-первых, государство компенсирует 50% стоимости обучения в вузе для детей из многодетных семей. Во-вторых, студенческие семьи при рождении ребёнка получат единовременную выплату — 200 тысяч рублей.

«Уверена, это поможет молодым родителям, которые продолжают получать образование», — прокомментировала депутат. По её словам, инициатива адресована тем, кто не бросил учёбу после появления малыша, а решил строить карьеру и воспитывать детей одновременно.

В региональный закон о праздниках и памятных датах внесено важное изменение. Отныне 13 марта в Саратовской области официально будет отмечаться День поисковика.

«Это положительно скажется на развитии поискового движения и показывает важность той работы, что неразрывно связана с патриотическим воспитанием молодёжи», — пояснила Мария Усова.

Поисковики, поднимающие останки бойцов Великой Отечественной и возвращающие из безвестия имена героев, наконец получили официальное признание на региональном уровне.

Три решения — три вектора поддержки: защита прав граждан, реальные деньги для семей с детьми и развитие патриотизма. По мнению Усовой, такой пакет мер способен изменить качество жизни саратовцев там, где это нужно прямо сейчас.

Ольга Сергеева