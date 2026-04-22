В Саратовской области упростили награждение участников СВО

Депутаты Саратовской областной думы не только ввели штрафы за отказ в трудоустройстве ветеранов боевых действий, но и приняли ещё одно важное решение.

Теперь участники спецоперации, которые ведут активную общественную работу, смогут получать Почётную грамоту регионального парламента на особых условиях — без бюрократических проволочек.

Из нормативных требований исключили сразу несколько барьеров. Ветеранов СВО больше не оценивают по стажу работы, им не нужно иметь ведомственные или муниципальные награды. Кроме того, отменили и количественные рамки — раньше существовала квота на число награждаемых в год.

Своё мнение о нововведении высказал депутат Саратовской областной думы, ветеран СВО Дмитрий Лыгин. Он подчеркнул, что речь идёт не просто о наградах, а о справедливости и уважении к тем, кто уже доказал свою преданность Родине.

«Такие заслуги должны признаваться быстро и без преград. Это справедливо и помогает ветеранам оставаться примером для молодёжи», — заявил Лыгин.

По его словам, активная общественная работа участников спецоперации заслуживает поощрения не хуже, чем многолетний трудовой стаж или формальные награды. Упрощение процедуры — это сигнал, что регион ценит своих героев и не хочет загонять их в бюрократические лабиринты.

Оба решения — и штрафы для работодателей, и льготный порядок награждения — были приняты в рамках одного заседания облдумы. Таким образом, регион комплексно подошёл к поддержке ветеранов боевых действий: с одной стороны, создав для них экономические гарантии при трудоустройстве, с другой — убрав административные преграды на пути общественного признания.

Ольга Сергеева