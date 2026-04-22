Ночью в Саратове мужчина выпал из окна и погиб

Саратовец погиб после падения из окна многоэтажки.

Ночное происшествие в одном из жилых домов областного центра оборвало жизнь горожанина. По информации издания «СарИнформ», мужчина выпал из окна здания, расположенного на улице Керамической.

Прибывшие на вызов медики региональной службы скорой помощи не смогли ему помочь — время было упущено.

Как уточнили в областном министерстве здравоохранения, бригада неотложки оперативно выехала на место вызова. Однако к моменту прибытия врачей констатировать что-либо, кроме летального исхода, было уже невозможно.

«Смерть наступила до приезда „скорой“», — лаконично сообщили в ведомстве, отказавшись от дополнительных комментариев в интересах следствия.

На данный момент ни региональный Следком, ни правоохранительные органы не делали официальных заявлений по факту случившегося. Обстоятельства, предшествовавшие трагедии, выясняются.

Ольга Сергеева