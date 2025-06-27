Депутат Мария Усова отметила роль партии «Единая Россия» в жизни участников СВО

Депутат облдумы Мария Усова отметила ключевую роль «Единой России» в поддержке участников специальной военной операции.

На заседании Генсовета партии подчеркнули, что более 800 ветеранов будут баллотироваться от ЕР на предстоящих выборах.

В Саратовской области участники СВО войдут в списки кандидатов на сентябрьских выборах. Кроме того, продолжается гуманитарная помощь фронту (посылки, маскировочные сети). Реализуются программы адаптации военнослужащих.

«Поддержка бойцов остается нашим приоритетом», — заявила Усова, отметив системную работу партии по социализации вернувшихся с фронта.