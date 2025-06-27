Погода на выходных не порадует саратовцев возвращением жары и солнца

Выходные в Саратовской области пройдут с осадками и температурой не выше +25 градусов. Об этом сообщают синоптики Регионального Гидрометцентра.

Ночью дожди сохранятся в левобережной части области и в юго-восточных районах. Завтра утром и днем, а также ночью в воскресенье осадков уже не ожидается. Но, начиная с середины дня воскресенья, дожди вновь вернутся в регион и «захватят» ещё начало недели.

Ночью по региону ожидается выхолаживание из-за облачности и осадков. Температура – от +6 до +11 градусов, при натекании облачности (преимущественно Левобережье) – от +11 до +16. Днем ожидается от +20 до +25 градусов, во время дождя – от +17 до +19.

В Саратове ночные температуры от +10 до +12 градусов, в окрестностях от +7 до +9. В дневные часы – от +21 до +23, во время дождя от +17 до +19.

Ветер будет преобладать северный, потом он сменится на северо-западный и западный. Средняя скорость – 4-9 м/с, порывы до 13-15 м/с. В воскресенье потоки будут юго-западные, скорость ветра – 5-10 м/с, порывы днем до 13-15 м/с.

Температура Волги сейчас составляет 20,8 в районе Саратова.