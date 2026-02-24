На ремонт районных дорог выделят 80 млн рублей

Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в муниципалитетах будет продолжено.

Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

— О состоянии магистралей регулярно говорим с жителями в рамках поездок по районам, и по результатам вырабатываются различные инициативы. Приняли решения выделять дополнительные средства для увеличения муниципальных дорожных фондов. В рамках этого года дополнительно выделим 80 млн рублей, которые будут распределены между 4 районами области, — отметил в соцсетях глава региона.

Пугачевский район получит 30 млн рублей, Краснопартизанский район — 20 млн рублей, Марксовский район — 20 млн рублей, Лысогорский район — 10 млн рублей.

Дополнительные участки, которые будут отремонтированы в рамках этого финансирования, по мнению Бусаргина, необходимо определить с учетом мнения жителей.

Перед главами территорий, руководством профильного министерства поставлена задача в ближайшее время сформировать списки и организовать конкурсные процедуры, чтобы с началом строительного сезона подрядчики уже вышли на объекты.

Подготовила Ольга Сергеева