Депутат Мария Усова рассказала о новых мерах поддержки для сельских семей области

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова сообщила о новых мерах поддержки для семей с детьми в сельской местности и малых городах региона.

Соответствующий законопроект был единогласно принят на внеочередном заседании облдумы.

Инициатива направлена на жителей населённых пунктов с численностью до 100 тысяч человек, включая Аткарск, Балашов, Вольск, Ершов, Маркс, Пугачёв и другие райцентры.

На реализацию программы в 2026 году планируется выделить более 1,7 млрд рублей. Эти средства были привлечены в областной бюджет при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина.

С 2026 года в указанных территориях будут введены:

Бесплатное горячее питание для учеников 5–11 классов.

Обеспечение питанием детей в группах продлённого дня.

Бесплатное двухразовое питание для детей-инвалидов школьного возраста.

Возможность бесплатного посещения детских садов.

