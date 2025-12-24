Кишечная палочка обнаружена в икре пяти популярных марок

Роскачество проверило лососевую икру и выявило нарушения у ряда производителей.

В продукции пяти марок — «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра» — обнаружена кишечная палочка.

Также эксперты зафиксировали превышение общего микробного числа в икре марок «МорМер» и «Горчаков». В продукции «Москва на волне» выявлено избыточное содержание дрожжей.

Исследование показывает, что часть товара на рынке не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Ольга Сергеева