Озеленение Саратова: на пяти улицах города высадили более 100 деревьев

В Саратове не прекращаются работы по благоустройству. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

На проспекте Столыпина, улице Горького, проспекте Строителей, проспекте Энтузиастов и улице Огородной было посажено еще более сотни взрослых деревьев. Мероприятия способствуют улучшению экологической обстановке в городе. Озеленение проводится в рамках региональной программы и соответствуют целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Этот этап озеленения стартовал в конце лета. Места для высадки выбирались с учетом посещаемости жителями: парковые зоны, скверы и главные городские улицы. По совету экспертов высаживаются деревья различных пород, такие как вязы, тополя, клены, ивы, липы и березы, а также разнообразные кустарники.

Дуся Иванова