Депутат Мария Усова: «За тепло и горячую воду мы должны платить по справедливости»

На заседании комитета облдумы по ЖКХ депутаты облдумы обсудили ключевой для каждого жителя вопрос — обоснованность платы за отопление и горячее водоснабжение.

Напомним, с января тарифы вновь вырастут, и люди вправе ждать качественных услуг, а не холодных батарей или отсутствия горячей воды.

Ситуацию прокомментировала депутат заксобрания, региональный координатор «Женского движения ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

— Я вновь хочу подчеркнуть: добиться справедливости можно. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учёта и грамотные обращения в Госжилинспекцию с претензиями к УК и ресурсоснабжающим организациям — это действенные инструменты.

Только по итогам 13 проверок Госжилинспекции нарушения были выявлены на сумму более миллиона рублей. А перерасчёты за некачественные услуги позволили саратовцам вернуть свыше 60 миллионов рублей. Эти цифры говорят сами за себя.

Мы будем добиваться более качественной работы от ресурсников. Люди добросовестно платят по счетам и имеют право на тепло в своих домах, а не на обогрев улиц из-за плохо изолированных труб.

Наталья Мерайеф