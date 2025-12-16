В органах местного самоуправления Саратова планируется ввести институт наставничества

Проект решения об утверждении соответствующего Положения рассмотрен на заседании комитета по местному самоуправлению.

Как сообщили в мэрии Саратова, документом предлагается определить порядок осуществления наставничества на муниципальной службе в органах местного самоуправления.

– Проект подготовлен с учетом положительного опыта наших коллег из других регионов и муниципалитетов. Это даст возможность улучшить качество работы органов местного самоуправления и повысить профессиональный потенциал муниципальных служащих,

– отметила заместитель председателя Саратовской городской Думы Елена Злобнова.

Подготовила Ольга Сергеева