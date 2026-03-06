Скончался заведующий кафедрой СГУ, профессор Юрий Борисов

В Саратове ушел из жизни известный ученый-филолог, профессор СГУ Юрий Борисов.

В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского сообщили о кончине доктора филологических наук, профессора Юрия Николаевича Борисова. Выдающийся педагог и исследователь русского языка и литературы скончался 5 марта на 78-м году жизни.

Юрий Николаевич родился в Саратове 5 февраля 1949 года. Окончив родной университет в 1971 году, он посвятил ему всю свою жизнь. Защитив кандидатскую диссертацию в 1979 году, он прошел путь от доцента (с 1983 года) до профессора (с 1996 года). В течение многих лет Борисов руководил кафедрами в Институте филологии и журналистики: с 1998 по 2015 год заведовал кафедрой истории русской литературы и фольклора, а затем возглавил кафедру русской и зарубежной литературы.

Научная и педагогическая деятельность профессора была обширна. С 2002 года он преподавал в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, а с 2011-го делился опытом со слушателями Саратовского института повышения квалификации работников образования. С 1993 года Юрий Борисов входил в состав научно-методического совета по филологии учебно-методического объединения университетов России. Кроме того, долгие годы он оставался ученым секретарем диссертационного совета по присуждению докторских степеней при СГУ.

Прощание с Юрием Николаевичем Борисовым состоится в субботу, 7 марта, в 14:00 в 11-м корпусе Саратовского государственного университета.

Ольга Сергеева