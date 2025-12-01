Под управлением маэстро Гавриленкова: камерный оркестр консерватории выступит на фестивале памяти Берлинского

7 декабря 2025 года в 18:30 — Большой зал Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова

Концерт «ХVII фестиваль струнно-смычковых ансамблей памяти Валентина Александровича Берлинского»

Исполнители: студенты кафедры оркестровых струнных инструментов, студенты музыкального училища при СГК имени Л.В. Собинова.

В концерте принимает участие камерный оркестр консерватории, художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист РФ, профессор Эдуард Гавриленков.

Вступительное слово – Анна Гольденберг.

Ведущая – Анна Клаузер.