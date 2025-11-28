Депутат облдумы приняла участие в обсуждении мер поддержки многодетных семей ПФО

Председатель комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре Юлия Литневская в режиме видеоконференции приняла участие в работе дискуссионной площадки женщин-депутатов законодательных собраний субъектов РФ Приволжского федерального округа.

Основной темой события, состоявшегося в Татарстане, стало обсуждение мер поддержки семей с детьми.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова подчеркнула, что в федеральном бюджете на предстоящие три года предусмотрено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, включая повышение минимального размера оплаты труда, индексацию пенсий работающих и неработающих пенсионеров, материнского капитала и детских пособий.

«Поддержка семей, повышение рождаемости являются приоритетными в работе депутатов Саратовской областной Думы. Большая часть законов, принимаемых в регионе, направлена именно на социальную помощь семьям с детьми. И объем таких мер расширяется с каждым годом», — отметила по итогам мероприятия Юлия Литневская (фракция «Единая Россия»).

Депутат напомнила о принятом в 2025 году законе о единовременных выплатах при рождении двойни и тройни. По инициативе губернатора Романа Бусаргина семьи, где родились сразу двое или трое малышей, смогут получить 50 или 100 тысяч рублей соответственно. Новациями стали единовременная выплата 100 тысяч рублей женщинам, обучающимся по очной форме в вузах, при постановке на учет по беременности, а также ежемесячная выплата в размере 8000 рублей до достижения ребенком трех лет для женщин, родивших второго ребенка до 25 лет.

Как подчеркнула Юлия Литневская, депутаты областной Думы поддержали инициативу главы региона и уже внесли на очередное заседание регионального парламента законопроект, поднимающий возраст получательниц такого пособия до 26 лет. Это значит, что еще больше женщин смогут рассчитывать на поддержку. В проектируемом бюджете на 2026 год на эти цели запланировано 39,5 млн рублей, что почти вдвое превышает объем 2025 года.

«При рассмотрении проекта бюджета Саратовской области во время работы согласительной комиссии убедилась в его глубочайшей социальной ориентированности. И поддержке самого дорогого – семей, материнства – в нем уделяется самое пристальное внимание, чтобы у каждого ребенка на Саратовской земле было счастливое детство», — заключила Юлия Литневская.