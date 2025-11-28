Выпускники медвузов смогут выбрать место для прохождения наставничества

Выпускники медицинских вузов получат право выбора места для прохождения наставничества.
Как сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, молодые специалисты-медики смогут самостоятельно определять учреждение для прохождения программы наставничества. Основным требованием является участие выбранной организации в системе обязательного медицинского страхования.
Данная мера предоставит начинающим врачам больше свободы в формировании профессиональной траектории и расширит возможности для трудоустройства.
Ольга Сергеева