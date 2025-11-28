В городском парке Саратова устанавливают новые лавочки

Депутаты городской Думы в общении с посетителями убедились, что пользоваться современными скамьями удобно.

Об этом сообщает мэрия Саратова.

Всего в текущем году планируется установить 120 лавочек. Модели выбраны двух типов: со спинкой и без. Все они выполнены из надежного материала – массива хвойных пород. Напомним, что их установка проводится в рамках реализации концепции развития городского парка.

Депутаты осмотрели ход работ по монтажу лавочек. В разговоре с жителями они убедились, что выбранные модели практичны в использовании, а главное – удобны. Недавно появившиеся качели также пользуются популярностью у посетителей парка.

Отметим, что параллельно с установкой малых архитектурных форм активно ведется работа и по монтажу освещения.

«Видим, что концепция развития парка поэтапно реализуется. Муниципалитет проводит эту работу с целью создания комфортных условий для посетителей. Держим вопрос на контроле», — подчеркнул депутат Вячеслав Тарасов.

Подготовила Ольга Сергеева