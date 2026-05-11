Депутат Панков ждет инициатив и предложений от жителей для совместной работы

Николай Панков приглашает жителей Саратовской области к сотрудничеству.

Депутат Государственной Думы обратился к жителям своего избирательного округа с предложением о совместной работе. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс».

Парламентарий подчеркнул, что в работе народного избранника крайне важна поддержка активных и неравнодушных местных жителей, которые хорошо знают ситуацию на своих территориях и открыто говорят о существующих проблемах. По его словам, помощь граждан позволяет эффективнее контролировать реализацию значимых проектов — будь то благоустройство дворов, ремонт дорог, инженерных коммуникаций или социальных объектов.

«Приглашаю ответственных и неравнодушных людей, проживающих в 166 округе, начать совместную работу. На благо родного района и его жителей. Ваши инициативы и предложения помогут сделать районы нашего округа лучше и комфортнее для жизни», — написал Николай Панков.

Депутат указал два канала для связи и обсуждения инициатив: свою страницу во «ВКонтакте» (vk.ru/pankov.nv64) и адрес электронной почты (pankov.nv@mail.ru).

Напомним, в 166-й Балашовский избирательный округ входят Аркадакский, Аткарский, Балашовский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Лысогорский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Турковский районы, а также Заводской район Саратова.

