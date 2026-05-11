В Саратове пройдет кратковременный дождь с грозой и градом

В Саратове 12 мая ждут грозу с градом.

По данным регионального Гидрометцентра, в областном центре ожидается переменная облачность, временами кратковременный дождь с грозой, днём не исключён град.

Ветер юго-восточный и южный — 6–11 м/с, днём порывы усилятся до 13 м/с.

Температура ночью составит +12…+14°, днём воздух прогреется до +21…+23°.

Спасатели советуют быть осторожными: в непогоду лучше не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, а также избегать слабо закреплённых предметов.

Ольга Сергеева