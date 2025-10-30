Саратовская область остается лидером по самой низкой средней зарплате в ПФО

Регион сохраняет последнее место среди регионов ПФО по уровню средней заработной платы, которая составила 64 227 рублей.

Несмотря на годовой рост показателя на 14,9%, область продолжает значительно отставать от среднего значения по округу (74 166 рублей). Лидером рейтинга остается Татарстан с зарплатой 84 886 рублей.

Хотя, по итогам первых восьми месяцев 2025 года, ситуация несколько улучшилась — область заняла 10-е место в ПФО с показателем 65 426 рублей.

Для сравнения, наивысшие зарплаты в стране зафиксированы на Чукотке (208 599 рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.

Ольга Сергеева