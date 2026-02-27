Депутат Саратовской области высказался о вреде ЕГЭ для качества образования

Парламентарий Вячеслав Калинин («Справедливая Россия») выступил с резкой критикой Единого госэкзамена.

Депутат облдумы, имеющий статус ветерана боевых действий, солидарен с позицией лидера партии Сергея Миронова, который ранее призвал кардинально пересмотреть экзаменационные стандарты.

Поводом для дискуссии стали данные о высоком отсеве студентов в технических вузах: до трети учащихся, включая тех, кто блестяще сдал ЕГЭ, отчисляют после второго курса. Калинин убежден, что это прямое следствие несовершенства системы. По его мнению, сегодняшние выпускники нацелены на механическое заучивание материала, а не на понимание предмета. Результатом становится неспособность вчерашних школьников связно излагать мысли и применять знания на практике.

Депутат настаивает на срочной трансформации подхода к оценке знаний. Только решительные административные меры, считает он, способны вернуть образованию глубину и обеспечить подготовку квалифицированных кадров, необходимых стране.

Ольга Сергеева