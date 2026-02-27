В Саратовской области бесплатно обучат ищущих работу

В регионе продолжается прием заявок на бесплатное профессиональное обучение.

Старт кампании подтвердила замминистра труда и социальной защиты Наталья Михайлова, уточнив, что на данный момент поступило уже более полусотни обращений.

Записаться на программы можно двумя способами: лично посетив кадровый центр (где оборудованы гостевые компьютеры) либо дистанционно — через портал «Работа России». Сейчас жителям доступно около десяти направлений подготовки, и перечень обещают расширять.

Проект реализуется по инициативе президента Владимира Путина и адресован тем категориям граждан, которые особенно нуждаются в содействии при трудоустройстве.

Ольга Сергеева