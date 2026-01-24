Названы новые имена погибших на фронтах спецоперации жителей Саратовской области

В зоне специальной военной операции погибли ещё 10 военнослужащих из Саратовской области.
Информация о потерях была опубликована властями ряда муниципальных образований региона.
В официальных сообщениях названы имена погибших:
Алексей Потехин (Новоузенский район);
Олег Сущев (Дергачёвский район);
Михаил Ксенофонтов (Энгельсский район);
Евгений Шабанов и Алексей Бульканов (Балашовский район);
Виталий Ляпунов (Марксовский район);
Руслан Никитин (Аркадакский район);
Олег Краснов (Вольский район);
Игорь Мещеряков (Пугачёвский район);
Роман Храмов (Балаковский район).
Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
Списки с погибшими на фронте саратовцами публикуются ежедневно на протяжении всех четырех лет, что длится специальная военная операция. Однако общее число погибших держится властями в секрете.
Ольга Сергеева