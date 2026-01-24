Названы новые имена погибших на фронтах спецоперации жителей Саратовской области

В зоне специальной военной операции погибли ещё 10 военнослужащих из Саратовской области.

Информация о потерях была опубликована властями ряда муниципальных образований региона.

В официальных сообщениях названы имена погибших:

Алексей Потехин (Новоузенский район);

Олег Сущев (Дергачёвский район);

Михаил Ксенофонтов (Энгельсский район);

Евгений Шабанов и Алексей Бульканов (Балашовский район);

Виталий Ляпунов (Марксовский район);

Руслан Никитин (Аркадакский район);

Олег Краснов (Вольский район);

Игорь Мещеряков (Пугачёвский район);

Роман Храмов (Балаковский район).

Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Списки с погибшими на фронте саратовцами публикуются ежедневно на протяжении всех четырех лет, что длится специальная военная операция. Однако общее число погибших держится властями в секрете.

Ольга Сергеева