Депутат Саратовской областной думы призвал увеличить пенсии женщинам с детьми

Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин выступил за существенное повышение пенсий для многодетных матерей.

В поддержку инициативы лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, он предложил засчитывать в страховой стаж не полтора, а три года ухода за каждым ребёнком. Также среди мер — повышение пенсионных коэффициентов за этот период и снижение требований к стажу и баллам для многодетных мам.

Калинин подчеркнул, что такие изменения позволят родителям, посвятившим себя воспитанию детей, получать достойную пенсию и не торопиться с выходом на работу в ущерб семье.

Ольга Сергеева